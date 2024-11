Pubblicati cinque nuovi “Accordi Quadro” di durata triennale, suddivisi in lotti, che riguardano le strade di competenza Anas lungo tutta la penisola italiana e le due isole maggiori, Sicilia e Sardegna

Al via la terza fase dell'operazione #bastabuche per un valore complessivo di 295 milioni di euro. Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 di oggi cinque nuovi Accordi Quadro di durata triennale, suddivisi in lotti, che riguardano le strade di competenza Anas lungo tutta la penisola italiana e le due isole maggiori, Sicilia e Sardegna.

La prima fase del progetto #bastabuche, che riguarda l'intero territorio nazionale, è stata avviata da Anas a fine dicembre 2015 per un valore di circa 300 milioni di euro. La seconda fase del progetto, invece, è stata avviata a fine luglio 2016 con un valore di 295 milioni di euro. Con la terza fase da 295 milioni salgono a 890 milioni di euro gli investimenti Anas con il progetto #bastabuche su tutto il territorio nazionale.