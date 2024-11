Eletto anche il consiglio direttivo. All'assemblea hanno partecipato anche il senatore Nicola Morra e l'assessore regionale Musmanno

Giovan Battista Perciaccante è stato riconfermato presidente degli imprenditori edili della provincia di Cosenza al termine dell’assemblea dell’Ance, ospitata nei locali di Confindustria di Via Tocci, durante la quale è stato eletto anche il consiglio direttivo per il triennio 2017-2020.

Questi i consiglieri: Marella Burza, Francesco Cava, Francesco Conforti, Pasquale Cundari, Giuseppe Domma, Francesca Falvo, Gianluca Filice, Giuseppe Galiano, Vincenzo Lapietra, Andrea Lo Gullo, Andrea Magarò, Pier Mario Maletta, Marco Massaro, Michele Mazzuca, Michele Mirabelli, Enrico Morrone, Francesco Naccarato, Pietro Nervoso, Alessandra Paola, Giorgio Pucci, Roberto Rugna, Agostino Sposato, Giovanni Termine ed Edmondo Venneri.

«Le imprese edili operanti sul teritorio – ha denunciato Perciaccante nel corso del suo intervento – sono diminuite del 27% passando dalle 1447 del 2010 alle 1063 del febbraio scorso. Questi numeri impietosi testimoniano la necessità di far ripartire il flusso degli investimenti pubblici in edilizia. Ed, ancora, dobbiamo rilanciare l'immagine delle imprese del settore sul fronte dell'etica perché non è giusto che le colpe di pochi siano pagate e sofferte da tutti».

All’assemblea, moderata dal direttore Rosario Branda, sono intervenuti anche Natale Mazzuca, Presidente di Unindustria Calabria ed il senatore Nicola Morra. Il parlamentare pentastellato si è dichiarato particolarmente attento alle problematiche sollevate dalla categoria, riservandosi di intraprendere opportune iniziative per ridare impulso al settore.

Ha concluso i lavori l’assessore regionale Roberto Musmanno con una relazione sulle attività della Regione concernenti l’housing sociale, le reti infrastrutturali, il dissesto idrogeologico e le opere di adeguamento sismico, per le quali, fra risorse del Por, del Patto per la Calabria e dei fondi nazionali, ammonteranno a circa 5 miliardi di euro nei prossimi sei anni.

Salvatore Bruno