Non solo celebrazioni per la giornata dell’otto marzo. La festa della donna del 2017 è contraddistinta soprattutto dalla contestazione, dalle rivendicazioni e dalla lotta al sessismo ed alla violenza di genere. Lo sciopero globale promosso dal movimento internazionale “NonUnadiMeno”, proclamato in quaranta paesi, ha toccato anche la Calabria.

A Cosenza, il corteo si è snodato da Piazza dei Bruzi, lungo l’isola pedonale, con la partecipazione del Centro Antiviolenza Roberta Lanzino, ma anche dei collettivi studenteschi, di rappresentanti sindacali, istituzioni e di associazioni impegnate nel sociale, nel volontariato e nei settori della imprenditoria. In Italia il movimento “NonUnadiMeno”, ha sintetizzato otto punti di programma: oppressione, sfruttamento, sessismo, razzismo, omo e transfobia.

La manifestazione si è conclusa in Piazza Kennedy con diversi momenti di performance artistiche, musicali, canore, reading teatrali e installazioni.

