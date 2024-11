Quanto raccolto sarà utilizzato da Aisla per sostenere attività gratuite a favore delle persone con Sla. Finora sono state aiutate 200 famiglie

Sarà celebrata il 18 settembre la Giornata nazionale sulla Sla. I volontari di Aisla, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, saranno in oltre 150 piazze italiane, per raccogliere fondi da destinare al sostegno delle persone colpite da questa malattia che sono oltre 6000 in Italia.

L'iniziativa nelle piazze prende il nome di "Un contributo versato con gusto": con un'offerta di 10 euro sarà infatti possibile ricevere una bottiglia di vino Barbera d'Asti Docg. Grazie al sostegno di Regione Piemonte, del Consorzio Barbera d'Asti e vini del Monferrato e della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, si porteranno in piazza oltre 12 mila bottiglie di vino.

I fondi raccolti saranno utilizzati da Aisla, presente sul territorio italiano con 63 rappresentanze territoriali e 300 volontari distribuiti in 19 regioni, per sostenere "L'Operazione Sollievo" il progetto dell'associazione che prevede attività gratuite a sostegno delle persone con Sla, come consulenze psicologiche, legali e fiscali e contributi economici per le famiglie in difficoltà che hanno bisogno di una badante o di strumenti per l'assistenza (letti speciali, comunicatori). Tramite il progetto, avviato nel 2014, sono state aiutate oltre 200 famiglie con interventi concreti realizzati con 300.000 euro di donazioni.

Massimo Mauro, presidente di Aisla, ha sottolineato: «Il 18 settembre saremo nelle piazze per dire che le persone con Sla e le loro famiglie hanno diritto di vivere nel modo migliore possibile, con un'assistenza adeguata e con un'informazione corretta sui loro diritti. Grazie alle persone che ci sosterranno e al lavoro dei nostri 300 volontari, vogliamo continuare ad aiutare le persone con Sla e a far sentire la loro voce, perché non siano lasciate sole». In Calabria Aisla sarà presente in 3 piazze: Catanzaro, Guardavalle Superiore (Catanzaro) e Reggio Calabria.