La nostra regione non fa eccezione: sono molti i negozi e i centri commerciali che si sono adeguati a questa tradizione americana e si preparano ad accogliere i clienti con super sconti

In America sarà un delirio, come sempre. In Calabria, per molti, sarà una giornata come tante. Ma venerdì 24 novembre è segnato comunque sul calendario come il Black Friday, il venerdì nero, quello dedicato ai super sconti. Nella nostra regione sono molte le catene di negozi e i grandi centri commerciali che aderiranno a questa iniziativa in tutte le province, proponendo tanti articoli a prezzi molto più bassi rispetto al normale. Qualcuno magari proverà a fare il furbo, come spesso accade in periodi di saldi. Ma non mancheranno le occasioni vere, basta avere gli occhi aperti e comparare i prezzi dando un’occhiata al telefonino per vedere a quanto è venduto lo stesso prodotto online. D’altra parte sarà proprio lo shopping sul web a fare la parte del leone, con i negozi di elettronica che saranno come sempre i più gettonati.



Il Black Friday negli Usa non è un gioco. È una tradizione nata quasi 100 anni fa, nel 1924, ma esplosa davvero nel corso degli anni ’80. Da allora, negli Stati Uniti, la giornata successiva al Giorno del ringraziamento (che cade il quarto giovedì di novembre) è dedicata allo shopping compulsivo. E non per modo di dire. Basta vedere le immagini del video per rendersene conto. In Calabria probabilmente non corriamo questo rischio. Almeno per ora…

Il Black Friday negli Usa, pazzesco...