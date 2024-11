Il derby Cosenza-Catanzaro si tinge di arcobaleno: allo stadio gratis il partner della coppia. Rigorosamente senza distinzione di sesso o colore della pelle.

Cosenza si riconferma la capitale calabrese dell’uguaglianza. L’ultima iniziativa promossa è quella della squadra di calcio locale, che in vista del sentito derby con la rivale storica del Catanzaro di domenica prossima, ha ben pensato di regalare a tutte le coppie “senza distinzione di sesso” un biglietto gratis per il partner.

Che la città dei “lupi” fosse ancora l’ultimo baluardo calabrese di una certa sinistra popolare lo si sapeva già da un pezzo. Adesso, però, si è addirittura superata. Perché proprio nel momento in cui si sta per varare il tanto criticato decreto legge “Cirinnà”, in concomitanza con la festa dell’amore per eccellenza di San Valentino, è stato proprio lo sport a farsi promotore di un importante presa di coscienza generale. Ed è segno di bellezza e di emancipazione. Soprattutto in una terra ancora schiava dei suoi pregiudizi e dei suoi tabù.

