Dopo la grande partecipazione per “Cantieri Aperti”, che ha consentito alla comunità cittadina di visitare gli scavi e vedere i primi ritrovamenti una nuova fase di Antica Kroton entra nel vivo.

È stato infatti pubblicato sul sito del Comune di Crotone il bando per la partecipazione al “Laboratorio di sviluppo urbano” di Antica Kroton.

Un laboratorio di alta formazione per architetti, ingegneri, designer e archeologi che si svolgerà da gennaio a giugno 2025.

Il percorso formativo che la fondazione Sos School of Sustainability Ets diretta da Mario Cucinella, architetto di fama internazionale svolgerà in coprogettazione con l’Unità Operativa Antica Kroton diretta da Antonio Senatore si rivolge a giovani professionisti, nel campo dell’architettura, della progettazione e dell’archeologia con uno spiccato interesse per le pratiche sostenibili e per i temi di rigenerazione urbana.

L’obiettivo è quello di formare un gruppo multidisciplinare capace di affrontare le sfide del progetto con un approccio creativo orientato alla ricerca.

Il percorso formativo è suddiviso in moduli didattici e workshop progettuali. È prevista per i partecipanti una borsa di studio.