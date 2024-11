Sono passati 37 anni da quando, il 15 giugno 1987, Antonino Civinini, giovane carabiniere eroe, venne ucciso a Vibo in piazza Municipio. In libera uscita insieme a un collega, fermò un killer ubriaco che poteva commettere una strage. A ricordare il suo gesto e quello dell’altro carabiniere che rimase gravemente ferito è stata una studentessa di Crotone, Benedetta Frau della classe I sez. D del Liceo scientifico Filolao. Il suo elaborato è stato diffuso dal Coordinamento nazionale docenti della disciplina dei Diritti umani (Cnddu), che ha in questo modo commemorato il ricordo di Cimini. «Consideriamo lodevole che gli studenti continuino a interessarsi alle vicende di coloro che hanno perso la vita per affermare valori etici di spessore – afferma il professore Romano Pesavento, presidente del Cnddu -. I giovani che si dedicano con dedizione in tali percorsi didattici sicuramente meriterebbero maggiore attenzione». E noi non ci tiriamo indietro, ecco il suo elaborato.

Leggi il tema su IlVibonese.it