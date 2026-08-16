Il giovane è deceduto lo scorso 10 agosto all’ospedale Annunziata di Cosenza, dopo un delicato intervento chirurgico con cui i medici hanno provato a ridurre una vasta emorragia cerebrale. Per il suo decesso è attualmente indagato Domenico Orsino, 22 anni, con cui la vittima avrebbe avuto una lite all’esterno di una discoteca

Si terranno domani, lunedì 17 agosto 2026, i funerali di Antonio Perrotta, il 33enne deceduto dopo il violento pestaggio avvenuto all'esterno di una discoteca di Sangineto lo scorso 10 agosto.

Il rito funebre sarà celebrato alle 18 nella chiesa Santa Maria del Rosario di Fuscaldo Marina. La camera ardente, invece, è stata allestita presso la casa funeraria Alma Lucia di Fuscaldo.

Indagato un 22enne

La morte di Perrotta è ora al centro di un'inchiesta giudiziaria. Per il decesso è indagato Domenico Orsino, 22 anni, residente in Lussemburgo e attualmente detenuto nella casa circondariale di Paola a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nei suoi confronti viene contestato il reato di omicidio preterintenzionale.

Due giorni fa l’autopsia

L'annuncio della morte è stato diffuso nella serata di oggi e segue gli accertamenti medico-legali eseguiti sulla salma due giorni fa. L’esame è stato disposto nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Paola, guidata dal magistrato Domenico Fiordalisi, ed è destinato a chiarire le cause e le modalità del decesso, anche in vista degli eventuali sviluppi giudiziari della vicenda.