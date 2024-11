Sarebbe uno dei tre componenti del commando che ha picchiato e derubato un pensionato

CATANZARO - Gli agenti della squadra mobile hanno arrestato un 40enne accusato di aver fatto parte del commando di malviventi che la sera del 12 giugno scorso ha fatto irruzione in casa di un anziano. L’uomo è stato malmenato e rapinato dei pochi averi. I rapinatori dopo aver preso il pensionato a calci e pugni si sono fatti consegnare 150 euro. I ladri hanno portato via anche una carabina legalmente detenuta dall’anziano. In manette è finito Armando Passalacqua. La polizia è sulle tracce degli altri due presunti componenti del commando.