La fondazione Europa Mezzogiorno Mediterraneo nell’ambito di una serie di iniziative culturali dà il via ad Aperiliber, degustazione in piazza di vini calabresi abbinata alla presentazione di libri. Si inizia sabato 3 settembre nell’antico borgo di Tessano.

Una terrazza panoramica sulla Valle del Crati, zona di importanti produzioni enologiche. Il libro che si presenta è di Adriana Toman, dal titolo “Sarà stato una parentesi”, edito da Rubbettino, in cui l’autrice narra con ironia le traversie di due imprenditori. Ambientato nella provincia di Cosenza la vicenda mette in luce i paradossi, le situazioni grottesche in cui chi fa impresa viene a trovarsi.

Aperiliber prosegue il 16 settembre con un altro libro è un altro vino in piazza a Dipignano.