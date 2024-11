Il nuovo posto fisso del nucleo decoro urbano della polizia municipale sito lungo Corso Telesio resterà aperto ai cittadini da lunedì a sabato. Occhiuto: «La scelta della collocazione dipende rientra nel più ampio progetto di riqualificazione del centro storico»

«C'è un nuovo presidio di sicurezza per i cittadini del centro storico di Cosenza». Così il sindaco Mario Occhiuto ha commentato l'apertura del nuovo posto fisso del nucleo decoro urbano della polizia municipale lungo Corso Telesio, all'altezza di Piazza Piccola. Resterà aperto da lunedì a venerdì dalle ore 8 alle ore 20 e sabato fino alle ore 14.

«Ma nelle prossime settimane - ha annunciato il primo cittadino nel corso della cerimonia di inaugurazione - prolungheremo l'orario di attività anche al sabato pomeriggio e alla domenica. La scelta di collocare qui un presidio dei vigili urbani - ha aggiunto Mario Occhiuto - rientra nel più ampio e complessivo progetto di riqualificazione del centro storico. Per noi questa rappresenta una città nella città, una estesa e stratificata area con problemi di accessibilità e con edifici privati a rischio. Avevamo già potenziato l’illuminazione pubblica e stiamo svolgendo un ottimo lavoro di mantenimento della pulizia e delle bonifiche».

L'amministrazione ha poi garantito massima allo spazzamento manuale e alla incentivazione della raccolta differenziata. Al taglio del nastro erano presenti, oltre al sindaco, il comandante della polizia municipale Giovanni De Rose, il capo di gabinetto Antonio Molinari e diversi consiglieri comunali. La sede del nucleo decoro urbano su corso Telesio rappresenterà, fra l'altro, la seconda postazione per la video sorveglianza su chi deposita in maniera selvaggia i rifiuti in strada, dopo la postazione centrale nel comando di via Bendicenti.

Salvatore Bruno