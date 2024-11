«Bisogna fare le cose perché sono giuste, anche quando non sono utili. Bisogna scardinare l’idea che fare la cosa giusta sia pericoloso. Vivere così ti toglie la libertà».

Arcangela Galluzzo è stata ospite della puntata di Vis-à-Vis andata in onda giovedì 17 novembre. Dagli studi de LaCapitale ha raccontato a Paola Bottero la sua vita tra Reggio Calabria e Roma e il suo impegno per la legalità, che l’ha portata a fondare l’Associazione Quote merito.

«L’idea è del 2011, quando ho cominciato a chiedermi se avevo fatto abbastanza contro le ingiustizie. Andiamo nelle scuole di tutta Italia, soprattutto in Calabria perché mi sembra di doverglielo -ha spiegato Galluzzo- Il tema fondamentale è la competenza, perché l’improvvisazione fa danni incalcolabili, che restano. Il mio ideale di società è quella in cui non si propongono incarichi a persone mediocri, ma sarebbe bello anche che chi sa di non essere in grado di assumere una carica importante abbia il coraggio di rifiutare».

