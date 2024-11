Nemmeno il Covid-19 ha fermato il giovane architetto calabrese Giuseppe Samà. Negli ultimi anni i suoi progetti sono diventati oggetto del desiderio di molti americani, e tanti lo cercano per realizzare le proprie lussuose residenze.

Per tantissimi il talentuoso designer italiano Giuseppe Samà è uno degli architetti più moderni e innovativi, sempre più presente nella maggior parte dei nuovi grattacieli di Manhattan in cui esiste almeno una residenza che porta la sua firma.

A proposito del Covid-19 che ha paralizzato anche l’America, se alcune aziende italiane hanno avuto la possibilità di lavorare durante la pandemia tutt’ora attiva, lo devono, in parte, proprio a lui. Perché nonostante il drammatico momento che sta attraversando tutto il mondo, in particolare l’Italia, c’è chi con grande orgoglio promuove sempre più il Made in Italy.

Proprio di recente Samà è stato contattato da un importante cliente di Hollywood per realizzare gli interni della sua residenza newyorkese. Ed è proprio per questo cliente che nasce uno dei suoi ultimi apprezzatissimi lavori, simbolo tangibile del Made in Italy.

Si tratta di una lussuosa residenza all’interno dello straordinario grattacielo 565 Broome SoHo firmato Renzo Piano Buildings. Siamo a SoHo, a due passi dal World Trade Center. E al 21esimo piano del grattacielo nasce l’ultimo lavoro di Samà, la L+C Residence.

Una lussuosa, raffinata ed elegante residenza totalmente arredata con soli prodotti di aziende italiane. Perché nonostante il Covid-19, l’Italia rimane e rimarrà sempre il paese top del design, garantendo sempre il meglio della qualità. Una boccata di ossigeno per diverse aziende calabresi che hanno fornito, insieme ad altre aziende italiane,tutto l’occorrente richieste del giovane e apprezzatissimo architetto.