Il ciclo parte il 29 ottobre da Montebello Jonico e termina il 10 dicembre a Varapodio. Appuntamenti anche a Scigliano, Longobucco e nel Pollino

Partirà il 29 ottobre 2026, alle 16.30, da Montebello Jonico il ciclo di sette incontri «La via delle Aree interne: le esperienze della SNAI in Calabria». Il primo appuntamento si terrà nell’aula magna dell’Istituto comprensivo «Montebello Jonico-Motta San Giovanni», nella frazione Saline Joniche. Il percorso proseguirà fino al 10 dicembre, con tappe nelle sette aree interne interessate dalla programmazione regionale.

L’iniziativa è promossa dalla Regione Calabria attraverso il Dipartimento Agricoltura, Aree Interne e Politiche di Connessione Territoriale. Gli incontri saranno dedicati agli interventi previsti nell’ambito dell’Obiettivo di Policy 5, «Una Calabria più vicina ai cittadini», del PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027.

Servizi essenziali e sviluppo locale al centro degli incontri

Il ciclo intende presentare obiettivi ed esperienze della Strategia nazionale per le aree interne, coinvolgendo i territori nella discussione sugli interventi dell’Azione 5.2.1, dedicata allo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato.

Ogni appuntamento sarà organizzato come un laboratorio aperto a Comuni, cittadini, scuole, imprese e terzo settore. Il confronto riguarderà i due ambiti sui quali si sviluppa la SNAI: da una parte i servizi essenziali di cittadinanza, come istruzione, salute e mobilità; dall’altra i progetti di sviluppo locale.

In questo secondo ambito rientrano le filiere agroalimentari, il turismo sostenibile, la cultura, la natura e l’innovazione sociosanitaria e digitale. L’obiettivo della strategia è sostenere i territori distanti dai principali servizi, contrastare lo spopolamento e ridurre le disuguaglianze, favorendo opportunità economiche e sociali.

Le sette aree coinvolte nella programmazione regionale

Il percorso comprende sia le quattro aree interne individuate nel ciclo di programmazione 2014-2020, per le quali è previsto il consolidamento delle strategie, sia le tre nuove aree selezionate per il periodo 2021-2027.

Gli investimenti dell’OP5 puntano allo sviluppo integrato dei territori attraverso la partecipazione di istituzioni, enti locali e comunità. Gli incontri offriranno uno spazio di confronto ai soggetti coinvolti nella coprogettazione degli interventi, con una tappa ospitata in un Comune di ciascuna area.

Il calendario: da Montebello Jonico a Longobucco

Il primo incontro, dedicato all’Area Grecanica, è previsto il 29 ottobre a Montebello Jonico. L’appuntamento inizierà alle 16.30 nell’aula magna dell’Istituto comprensivo «Montebello Jonico-Motta San Giovanni», nella frazione Saline Joniche.

Il 4 novembre il ciclo raggiungerà Serra San Bruno, per l’Area Versante Ionico Serre. L’incontro si terrà alle 16 nella sede del Parco regionale naturale delle Serre.

L’11 novembre sarà la volta di Scigliano, nell’Area Reventino Savuto. I lavori inizieranno alle 16.30 nel salone conferenze della Scuola Monacelli, nella frazione Calvisi.

Il 20 novembre l’appuntamento sarà a Longobucco, per l’Area Sila-Presila Crotonese e Cosentina. La sede indicata è la sala conferenze del Museo antichi mestieri e difesa del suolo, in via Roma, con inizio alle 16.30.

Le tappe di San Lorenzo Bellizzi, Morano Calabro e Varapodio

Il 24 novembre il confronto sull’Area Alto Ionio Cosentino si svolgerà a San Lorenzo Bellizzi. L’incontro è fissato alle 16.30 nel Centro di ricerca speleo-archeologica, in via Saragat.

Il 26 novembre toccherà a Morano Calabro, per l’Area Alto Tirreno Cosentino-Pollino. L’appuntamento si terrà alle 16.30 nell’Auditorium comunale Massimo Troisi, in viale Gaetano Scorza.

La conclusione del ciclo è prevista il 10 dicembre a Varapodio, nell’Area Versante Tirrenico Aspromonte. I lavori inizieranno alle 16.30 nella Biblioteca comunale di piazza Santo Stefano.