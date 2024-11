Il 5 maggio è in programma la firma del protocollo tra la Prefettura, l'Arma dei Carabinieri, il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria e l'Agenzia del Demanio. Saranno presenti il ministro Minniti e il generale Del Sette

Venerdì prossimo, 5 maggio, alle ore 17, nel palazzo comunale di Bruzzano Zeffirio, e' in programma la firma di un protocollo d'intesa tra la Prefettura, l'Arma dei Carabinieri, il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria e l'Agenzia del Demanio, per la realizzazione di 13 Caserme dei Carabinieri nei Comuni di Seminara, Oppido Mamertina, Bruzzano Zeffirio, Cosoleto, Palizzi Marina, Saline di Montebello Jonico, Gerace, Sant'Eufemia D'Aspromonte, Molochio, Santa Cristina D'Aspromonte, Samo, Rosario Valanidi (Reggio) e Melicucco.

"Si tratta di una importante iniziativa - riporta una nota della Prefettura - che consolida il complessivo quadro del controllo del territorio in ambito provinciale attraverso una più incisa presenza dei presidi dell'Arma dei Carabinieri nel territorio aspromontano, in grado di offrire alle popolazioni e alle istituzioni efficienti punti di riferimento anche in situazioni emergenziali". Alla cerimonia è prevista la presenza del ministro dell'Interno, Marco Minniti, e del generale Tullio Del Sette, comandante generale dell'Arma dei Carabinieri.