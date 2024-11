Il segretario alla Difesa Usa, Chuck Hagel, si e' detto

GIOIA TAURO - ’Grazie Italia’. Così il segretario alla Difesa Usa, Chuck Hagel, rivolgendosi alle autorita' italiane" per la sua collaborazione nel trasbordo delle armi chimiche siriane nel porto di Gioia Tauro. Il capo del Pentagono si e' detto "enormemente fiero di quanti hanno reso possibile" che questa operazione avvenisse "in totale sicurezza". Per poi far sapere che dopo il trasbordo dal cargo danese Ark Futura, la motonave americana Cape Ray "ha lasciato il porto di Gioia Tauro per le acque internazionali del Mediterraneo in cui presto avranno inizio le operazioni di neutralizzazione". Il portavoce del Pentagono ha spiegato che il processo di neutralizzazione mediante idrolisi "richiedera' diverse settimane". I 78 container trasbordati contengono 800 tonnellate di agenti chimici, tra cui 20 tonnellate di iprite e 580 di uno dei precursori del sarin.