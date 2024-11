In manette è finito un cinquantasettenne di Cessaniti. E' accusato di ricettazione, detenzione illegale di arma e droga

CESSANITI - Un uomo, Antonino Barbieri, di 57 anni, è stato arrestato dai carabinieri a Cessaniti per ricettazione, detenzione illegale di arma e droga. Nel corso di una perquisizione i militari hanno trovato una carabina con matricola cancellata, 21 cartucce calibro 8 ed una baionetta dell'United States Marine Corps. Nel garage inoltre era stato allestito un laboratorio per la lavorazione della droga. Scoperta anche una serra per coltivazione della canapa indiana.