L’arresto del giovane è avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria di Vibo Marina. L'operazione condotta dagli agenti della squadra mobile di Vibo Valentia. Il cittadino della Guinea insieme a suoi connazionali, stava creando disordini nel convoglio di un treno regionale.

VIBO VALENTIA - Nell’ambito di uno straordinario servizio di controllo del territorio, gli agenti della Squadra mobile di Vibo Valentia hanno tratto in arresto un cittadino straniero, Boubabacar Camara, nato in Guinea, 26 anni. L’uomo dovrà rispondere di resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale. La pattuglia della Polizia, è intervenuta dopo una segnalazione al 113 circa la presenza di un gruppo di extracomunitari che stavano creando problemi all’interno di un convoglio. Giunti presso la Stazione Ferroviaria di Vibo Valentia Marina gli agenti hanno individuato il gruppo e al momento dell’identificazione, l’arrestato non solo rifiutava di dare documenti attestanti la sua identità, ma addirittura aggrediva i poliziotti intervenuti, cercando poi di darsi alla fuga. Bloccato dopo pochi metri lo stesso veniva tratto in arresto dagli operatori di Polizia e tenuto a disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Alessandro Donato Pesce, per il successivo giudizio di convalida e contestuale processo per direttissima. L’attività della squadra mobile è incessante. Solo nel mese di luglio sono state identificate e controllate 1385 persone, 655 veicoli, sono state elevate 39 contravvenzioni al codice della strada. Sono state, altresì, eseguite diverse perquisizioni personali e domiciliari, oltre al deferimento all’Autorità Giudiziaria di 5 persone in stato di libertà e 2 in stato di arresto