Il primo fermo eseguito per una lite, quello successivo a carico di un evaso.

REGGIO CALABRIA - Due uomini sono stati arrestati dagli agenti della Squadra Volante della Questura di Reggio Calabria, in due distinti interventi. Il primo arresto e' avvenuto nel corso della notte, intorno alle ore 3,30, quando i poliziotti sono intervenuti in viale Amendola, dove e' scoppiata una lite a seguito della quale un giovane reggino e' stato aggredito da un extracomunitario, il quale alla vista degli agenti si e' avventato contro di loro danneggiando con calci e pugni la "pantera" di servizio. Lo straniero, nel tentativo di evitare l'accompagnamento in Questura, ha opposto resistenza ai poliziotti procurando loro lesioni giudicate guaribili in 21 giorni. L'uomo, identificato per un marocchino di 27 anni, e' stato quindi arrestato per violenza, resistenza, lesioni a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato. Il secondo arresto e' avvenuto ancora una volta durante la notte, quando gli agenti hanno sorpreso sul ponte Calopinace un uomo di 46 anni, evaso dagli arresti domiciliari.