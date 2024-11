Clima rovente in diverse zone dell'Europa, resiste ancora l'Italia e la nostra regione. Sulle coste non si andrà oltre i 35 gradi. Questa tendenza dovrebbe durare fino a metà prossima settimana

Una goccia fredda che si andrà a posizionare ad Ovest delle Canarie causerà un notevole richiamo di aria rovente sull'Europa occidentale tra cui Spagna, Francia, Inghilterra e addirittura Scozia. Qui infatti si registreranno valori da record con punte fino ai 47-48°C. Situazione diversa invece per il Sud Italia e la nostra Calabria. Dal weekend avremo temperature in aumento su tutta la Calabria ma senza particolari eccessi in quanto alla quota di 850hpa (circa 1500m) si avranno valori fino ai 22°C e ciò vorrà dire che sulle coste non si andrà oltre i 35°C. Temperature più elevate (come di consueto) invece nelle zone interne cosentine dove si potranno raggiungere i 37-38°C. Questa tendenza durerà fino al 21 luglio: nessun caldo record dunque sulla Calabria e sull'intera Penisola.