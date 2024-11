Venerdì 21 giugno, il Regal Garden di Cosenza ha ospitato un evento, organizzato dal Kiwanis Cosenza Città degli Enotri, che ha voluto celebrare l'arte e il talento del maestro orafo Michele Affidato. La serata, dedicata alla solidarietà, è stata fortemente voluta dal presidente del Kiwanis Delly Fabiano, e ha rappresentato un momento di grande emozione e partecipazione.

Come ogni anno, il Kiwanis organizza eventi che uniscono cultura, arte e beneficenza; l'incontro con Michele Affidato ha incarnato perfettamente questi valori. Ad impreziosire la serata, una sfilata di alcune particolari creazioni del Maestro orafo tratte dalla collezione dal tema “L’evoluzione del gioiello dall’antica Magna Grecia ai nostri giorni”, una testimonianza di un’arte che, ispirandosi al glorioso passato, viene reinterpreta con moderna creatività, frutto di ricerca e di lavoro negli anni.

Il maestro si è raccontato in una coinvolgente intervista in cui ha ripercorso la sua storia personale e professionale. Chiamato a intervenire anche l’orafo-scultore Antonio Affidato, figlio del Maestro, che ha evidenziato il suo percorso artistico partendo dall’oreficeria per arrivare alla scultura. Il maestro orafo, noto per la sua maestria nella lavorazione dei metalli preziosi, ha inoltre raccontato della sua collaborazione negli anni con il Kiwanis.

Le strade di Michele Affidato e del Kiwanis si sono dunque incrociate nuovamente in questa serata speciale, che ha saputo coniugare l'arte con la beneficenza, in un contesto di grande partecipazione. Come Ambasciatore Nazionale di UNICEF Italia, Affidato ha infatti, spesso, condiviso iniziative di solidarietà promosse dal Kiwanis, dimostrando, come sempre, il suo impegno a favore dei più bisognosi. Il pubblico ha accolto con lunghi applausi le parole di Michele Affidato, manifestando un profondo apprezzamento per la sua arte e il suo impegno nel sociale.

Nell’occasione, il presidente del Kiwanis, Delly Fabiano, ha consegnato ad Affidato un riconoscimento con la seguente motivazione: «Al grande Michele Affidato, uomo dal cuore immenso e dal talento cristallino. Le sue creazioni non sono solo opere d’arte, ma testimonianze vive della sua passione e talento, capace di evocare emozioni e riflessioni profonde. Con questo riconoscimento, celebriamo non solo il suo talento artistico, ma anche la sua capacità di toccare il cuore e la mente di chiunque osservi le sue opere».

Alla serata erano presenti numerose autorità, tra cui: il sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno Wanda Ferro, il prefetto di Cosenza Vittoria Ciaramella, il governatore nazionale del Kiwanis Francesco Garaffa, il luogotenente del Kiwanis Emanuela Capparelli, il colonnello dei Carabinieri del Comando Provinciale di Crotone Raffaele Giovinazzo, il Tenente Colonnello Dario Pini Comandante del Reparto Operativo dei Carabinieri di Cosenza, il vicario del Questore di Cosenza Ferruccio Martucci. l'assessore regionale Emma Staine, il sindaco di Crotone Vincenzo Voce, il presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Calabria Giuseppe Soluri, il presidente nazionale della FITP Gerardo Bonifati.