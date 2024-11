Sono ore di apprensione per i familiari del cantautore Miko Marino; il 37 enne si è allontanato ieri intorno alle 14 dalla sua abitazione di località Santa Maria

AMANTEA (CS) - Ancora nessuna traccia di Miko Marino, uscito ieri pomeriggio dalla sua abitazione di Amantea, in località Santa Maria intorno alle 14.00. Il cantautore 37enne, al momento della scomparsa, indossava una maglia a maniche corte di colore scuro (blu o nero). Molte le segnalazioni giunte ai familiari in queste ore. Secondo alcune testimonianze, al vaglio degli investigatori, Marino potrebbe trovarsi a Roma. L'appello con la foto del giovane è stata diffusa anche sui social network. L'invito, per chiunque lo riconosca o lo avesse visto, è di contattare immediatamente il numero 0982. 41 890 o rivolgersi alle forze dell'ordine.