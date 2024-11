Maria Limardo

Non si capisce perché con l’amministrazione retta dall’attuale sindaca non venga reso noto a che titolo di ore “lavorate” (si fa per dire) vengano erogati i compensi ai consiglieri comunali. Cioè i soldi arrivano, ma non si sa a fronte di quante presenze. Non è lana caprina, i cittadini devono sapere quanto renda riscaldare una sedia: magari così qualcuno trova la voglia di candidarsi.