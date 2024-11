L’evento è patrocinato dall’ordine degli avvocati di Roma e vedrà la presenza di importanti relatori per discutere della norma tra luci, ombre e prospettive a 30 anni dall'istituzione

È il lametino Marco Cerminara uno dei promotori dell’evento incentrato sulla legge del 5 febbraio 1992 n.104 che si terrà il prossimo 7 marzo in streaming sotto l’egida dell’Ordine degli avvocati di Roma.

Un focus importante a trenta anni di distanza dalle legge per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità. Una legge passato così tanto tempo merita di essere ridiscussa e sviscerata. Non a caso, il Il titolo dell'evento è "Luci, ombre e prospettive sulla legge-quadro 104 per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili". I saluti saranno affidati al presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma Antonino Galletti.

I contributi

Ad introdurre i lavori l’avvocato Antonino La Lumia, consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Milano e presidente nazionale del Movimento Forense e lo stesso Marco Cerminara, responsabile nazionale dipartimento Disabilità del Movimento forense.

A moderare Massimiliano Cesali, consigliere dell'Ordine degli avvocati di Roma e già presidente del movimento forense, insieme ad Antonella Musso, referente del dipartimento di Disabilità del movimento forense di Termini Imerese.

Ad introdurre i temi sarà l’avvocato giuslavorista e presidente della PL di Roma, nonché componente della commissione del diritto del lavoro Andrea lutri. A relazionare Lorenzo Maria Dentici, professore aggregato di Diritto del lavoro all'università di Palermo, Luigia Spinelli, magistrato presso il tribunale di Roma, sezione Penale, Fabio Massimo Gallo, presidente vicario in pensione della sezione Lavoro presso la corte di Appello di Roma e Lucilla Anastasio consigliere dell'Ordine degli avvocati di Roma e responsabile della commissione famiglia e diritti della persona. È stato invitato a partecipare il ministro della disabilità Erika Stefani.

L'evento sarà seguibile in streaming tramite il canale youtube dell'Ordine degli Avvocati di Roma.