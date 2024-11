La città ha ospitato il tradizionale appuntamento tra le delegazioni Anps di Calabria, Basilicata e Campania. In conclusione consegna degli attestati di riconoscimento alle sezioni di Catanzaro, Vibo Valentia, Lamezia Terme e Reggio Calabria

La città di Paola ha ospitato il tradizionale incontro tra le delegazioni Anps di Calabria, Basilicata e Campania. L'appuntamento, organizzato dal Segretario Economo, Emilio Verrengia, e dalla Sezione Anps di Cosenza, presieduta da Francesco Greco, si è articolato in più momenti.

Al mattino, in occasione delle celebrazioni per il VI centenario dalla nascita di San Francesco di Paola, Patrono della Calabria, i partecipanti, circa 300, si sono ritrovati nel piazzale del Santuario. Dopo una breve visita guidata, hanno preso parte alla messa officiata da monsignor Salvatore Nunnari, arcivescovo emerito di Cosenza-Bisignano, con don Pier Maria Del Vecchio, cappellano della Polizia di Stato, e con i frati del convento di San Francesco. Presente tra le autorità anche il presidente della Provincia di Cosenza Graziano Di Natale, vicino anch’egli al corpo della Polizia di Stato in cui il padre ha militato per molti anni.

Nella sua omelia, monsignor Nunnari ha ribadito la centralità del ruolo svolto dall’associazionismo d’armi nel contesto sociale, in particolare per la vicinanza e l'assistenza offerta a chi soffre e a chi versa in difficoltà.

A conclusione della celebrazione eucaristica, il segretario economo Verrengia ha ricordato gli importanti traguardi raggiunti dall'Anps nella Regione Calabria, dove può contare su oltre 3000 iscritti. «L'Associazione della Polizia di Stato – ha detto tra l'altro - rappresenta un punto di riferimento per le istituzioni locali e per i cittadini grazie alle molteplici attività organizzate in tutto il territorio regionale, sia nell’assistenza sociale, con i gruppi di volontariato, ma anche in ambito sportivo e nelle scuole in cui l'ANPS tiene corsi di educazione stradale e legalità».

Il presidente della sezione di Cosenza, Francesco Greco, ha ringraziato i partecipanti ed il delegato del gruppo di Paola, Emilio Monaco, per aver collaborato all’ottima riuscita della iniziativa. Ringraziamenti in tal senso anche per i consiglieri dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato della sezione di Cosenza, Giuseppe Papasidero e Angelo Cosentino.

La consegna degli attestati di riconoscimento alle sezioni di Catanzaro, Vibo Valentia, Lamezia Terme e Reggio Calabria, ai gruppi di volontariato di Rossano e Catanzaro-Lamezia Terme e ai gruppi sportivi di Crotone e Catanzaro, ha concluso la manifestazione.