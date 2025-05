Anna Maria Cruscomagno, insegnante a Castrovillari, trasforma la matematica in uno strumento di vita reale e conquista a Roma l’Italian Teacher Award: «Ai ragazzi bisogna insegnare come navigare nell’incertezza»

In un’epoca in cui la scuola fatica spesso a parlare la lingua della realtà, c’è chi riesce a costruire ponti tra i numeri e la vita quotidiana, tra la teoria e l’esperienza concreta. Anna Maria Cruscomagno, insegnante all’Istituto comprensivo di Castrovillari, ne è l’esempio più luminoso.

Con passione, creatività e uno sguardo attento alle esigenze dei suoi piccoli alunni, ha trasformato l’insegnamento della matematica in un viaggio affascinante dentro la statistica, rendendola strumento di comprensione del mondo e non semplice esercizio astratto.

Per questo approccio innovativo e profondamente umano, Cruscomagno – come riporta Repubblica - è stata premiata all’Atlante Italian Teacher Award, riconoscimento giunto alla sesta edizione e organizzato da United Network con Repubblica@Scuola e in partnership con la Varkey Foundation.

Un attestato che celebra non solo la sua professionalità, ma anche la capacità di far germogliare nei suoi studenti la curiosità, il pensiero critico e la consapevolezza: «Per affrontare la vita adulta – ha detto Cruscomagno alla cerimonia di premiazione - la scuola deve fornire ai giovani le competenze e i mezzi opportuni per decidere in condizioni di incertezza».

E poi ancora: «Nonostante sia stata bocciata nove volte all’esame di statistica, è proprio questa materia, insieme all’aiuto di un professore dell’Università di Pisa, che mi permette oggi di lasciare un segno nel percorso dei miei alunni di terza elementare».