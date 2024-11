L’omaggio della nostra testata all’instancabile testimone della Calabria più profonda e più pura: per l’occasione ecco il video della sua opera “Calabria mia”

Oggi Achille Curcio, poeta catanzarese noto in tutto il mondo compie 87 anni. Achille Curcio è nato il 26 maggio 1930 a Borgia (Catanzaro). Le sue ispirazioni poetiche si manifestano già da giovanissimo e e sceglie come naturale scenario del suo mondo il dialetto.

Dopo la pubblicazione di Lampari (1970) e Hjumara (1974), la sua casa a Catanzaro e quella sul mare Jonio, a Calalunga, diventano luogo d’incontro con grandi figure del Novecento: da Bigongiari a Bonea, da Del Pino a Campus, da Raul Maria De Angelis a Buttitta e Gerhard Rohlfs. Il poetasi caratterizza fin dalla metà degli anni ’70 in un’opera costante di diffusione delle “nuove” ragioni del dialetto, e porta le proprie letture di poesia nei borghi e nelle città calabresi, ma anche fuori dalla Calabria, a Firenze, a Zurigo, a Berna, e negli anni Novanta in Canada e in Australia. Numerosi le opere che ha pubblicato negli anni e, altrettanto numerosi i riconoscimenti.

Nel marzo 2010 l’Università di Pécs gli ha dedicato uno speciale Omaggio con il Seminario internazionale sulla lettura della poesia, nell’ambito di Pécs capitale europea della cultura. Il 26 maggio 2010, in occasione degli 80 anni, la Città di Catanzaro ha organizzato una giornata di studi, e il Sindaco gli ha consegnato le chiavi d’oro della città nella sala consiliare di Palazzo Santa Chiara. Per gli 85 anni il Museo MARCA di Catanzaro gli ha tributato un Omaggio con un evento che ha intitolo La poesia che pensa (26 maggio 2015), a cura di Rocco Guglielmo e Luigi Tassoni.

A nome mio, dell’editore e della redazione della nostra testata, auguriamo al Maestro, al Poeta, all’instancabile testimone della Calabria più profonda e più pura, buon compleanno e auguriamo altresì, lunga vita ad Achille Curcio, affinché la sua ispirazione e la sua poesia continui ad essere nutrimento per l’anima più bella della nostra terra. Come omaggio al Maestro pubblichiamo l’audio di un 45 giri nel quale il maestro recita i versi bellissimi dedicati alla nostra Calabria.

Pa. Mo.