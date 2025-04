Sarà alla guida per altri quattro anni: «La rielezione è per me uno stimolo a continuare ancora con maggiore impegno ascoltando le esigenze di tutti e cercando sempre nuove opportunità di crescita»

L'uscente Bruno Tassone è stato confermato nella carica di presidente dell'Auser regionale Calabria. La rielezione di Tassone, che rimarrà in carica per i prossimi quattro anni, è avvenuta durante l'assemblea congressuale dell'associazione di volontariato.

«Sono profondamente onorato - ha detto Tassone - per la fiducia che mi è stata nuovamente accordata e ringrazio tutti i volontari per l'impegno e l'entusiasmo con cui portano avanti attività e azioni concrete per il bene e il benessere di tutti. La rielezione è per me uno stimolo a continuare ancora con maggiore impegno - ha aggiunto - ascoltando le esigenze di tutti e cercando sempre nuove opportunità per far crescere la nostra associazione, perché solo insieme possiamo affrontare nuove sfide e raggiungere risultati importanti, soprattutto in un momento storico complesso come quello che stiamo vivendo».

«La Rete Auser - è scritto in una nota - è una delle più importanti e riconosciute realtà del Terzo Settore, radicata nei territori e nelle comunità. Un'organizzazione che in tutt'Italia coniuga le tante attività sociali, culturali, di aiuto alla persona, con una visione generale, politica e sociale e si impegna sia per a garantire alla persona diritti, socialità, dignità e accesso sia al contempo per trovare soluzioni organizzative credibili e coerenti in risposta ai bisogni dei cittadini, e soprattutto delle fasce più deboli della popolazione».

L'Auser è presente con 52 circoli sul territorio regionale e circa 6mila tesserati.