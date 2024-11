Succede all'avvocato palmese Mimma Sprizzi, per otto anni alla guida dell'associazione di volontariato

Passaggio di testimone all’Auser del comprensorio di Gioia Tauro, la taurianovese Federica Legato prende il posto di Mimma Sprizzi. La nuova presidente è stata eletta all’unanimità dal direttivo, riunito per deliberare dopo la fine del mandato dell’avvocato palmese. Alla riunione erano presenti anche il presidente regionale Auser, Franco Mungari, il segretario Cgil del comprensorio della Piana, Celeste Logiacco, e il segretario Spi Enzo Auddino.

Legato, volontaria Auser e giornalista, coordinerà il lavoro dei circoli di Taurianova, San Pietro di Caridà, Delianuova, Maropati e Oppido Mamertina, in continuità rispetto ai progetti già avviati. «Porterò avanti il lavoro fatto in questi anni – sottolinea la neopresidente – in collaborazione con la Cgil e con lo Spi, cercando di implementare la nostra azione, un’azione ad oggi già incisiva grazie all’essenziale opera dei volontari impegnati quotidianamente sul territorio con gratuità e con grande senso di responsabilità civile e umana solidarietà».

Auser è un'associazione di volontariato e di promozione sociale a rete nazionale, con più di 1.500 sedi in tutt’Italia, e circa 400mila iscritti tra soci e volontari, che opera nel campo della solidarietà sociale. È stata costituita nel 1989 dalla Cgil e dal Sindacato dei pensionati Spi-Cgil.