ORIOLO (CS) - Lutto nel piccolo centro bruzio. Giorgio Maiuri , artista noto in paese, è morto nella tarda serata di sabato a seguito delle ferite riportate in un incidente. L'auto dell'uomo, infatti, per cause ancora in corso d'accertamento, è finita in una scarpata, dopo un volo di oltre dieci metri. Gli uomini del 118 che hanno prontamente prestato soccorso al pittore non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.