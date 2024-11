L’incendio si è sviluppato mentre il mezzo pesante transitava all’interno della galleria “Costa Viola”, tra gli svincoli di Santa Trada e Scilla

Un autocarro in fiamme all’interno della galleria “Costa Viola” ha provocato il blocco del traffico lungo l’A3, in direzione nord, in corrispondenza del km 420,000 tra gli svincoli di Santa Trada e Scilla, in provincia di Reggio Calabria. Non ancora note le cause che hanno provocato l’incendio che, pare, si sia propagato anche su altri veicoli presenti in galleria. Le auto si stanno facendo defluire verso lo svincolo per Scilla. Sul posto è presente personale di Anas, dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell’ordine allo scopo di ripristinare la regolare viabilità il prima possibile.

In aggiornamento