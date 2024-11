Il camion, carico di frutta è verdura viaggiava verso nord. Distrutta la cabina di guida

VIBO VALENTIA - Fumo dal motore, poi le fiamme. La cabina di un autoarticolato ha preso fuoco mentre il mezzo stava percorrendo l’autostrada Salerno-Reggio Calabria. Il camion, carico di frutta e verdura, viaggiava verso nord. Giunto nei pressi dello svincolo di Sant’Onofrio-Vibo Valentia l’autista si è fermato in una piazzola di servizio ed è sceso dal mezzo. E’ stato l’autotrasportatore ad allertare polstrada e vigili del fuoco che sono intervenuti spegnendo le fiamme. Il traffico non ha subito rallentamenti. La polizia stradale ha avviato accertamenti per risalire alla causa del guasto.