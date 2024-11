C'è tempo fino al 17 marzo per sostenere attraverso il proprio voto, sul sito della Rai, il comune di Badolato e farlo diventare "Borgo dei Borghi 2024". Il piccolo centro del Catanzarese, affacciato sulla costa ionica calabrese, punta al prestigioso riconoscimento ed è l'unica località della regione in gara al concorso legato alle realtà più suggestive d'Italia.

Nel corso della trasmissione "Play Generation" in onda su LaC OnAir, il sindaco di Badolato Giuseppe Nicola Parretta è intervenuto in diretta per invitare il pubblico della radiovisione calabrese disponibile sul canale 17 del digitale terrestre e in dab radio ad esprimere la propria preferenza per la cittadina che sorge a pochi chilometri da Soverato.

Per il primo cittadino, Badolato si presenta con i suoi angoli ed i suoi vicoli come un incantevole presepe che guarda al mare ma anche alla montagna. Un meraviglioso borgo con tredici chiese che caratterizzano il paese, ricco di palazzi gentilizi su cui il Comune ha deciso di intervenire attraverso un'importante azione di recupero nell'intento di garantire alla comunità la possibilità di attrarre interesse nell’arco dell'intero anno.

In merito alla partecipazione del paese al concorso "Borgo dei borghi 2024", per Parretta «poter rappresentare l’intera regione Calabria non può che riempire di orgoglio ma nello stesso tempo porta ad assumere la responsabilità di meritare simili riconoscimenti». In queste settimane, sui social e sui canali di informazione, numerosi sono stati i messaggi di sostegno alla candidatura di Badolato inviati da personalità di spicco delle istituzioni, della politica, dello spettacolo e della cultura. Tutti insieme, da Piero Pelù a Monica Guerritore, da Elisabetta Gregoraci a Matilde Gioli, per fare il tifo per la piccola comunità calabrese. Adesso non resta che votare ed incrociare le dita.

È possibile rivedere l'intera puntata su LaC Play.