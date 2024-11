Torneremo anche oggi a parlare di ballottaggi nella puntata odierna di Prima della notizia, il format condotto da Pietro Comito in onda a partire dalle 13 su LaC. In studio Antonella Grippo, giornalista e analista politico, in collegamento Franco Laratta, conduttore e giornalista di LaC Tv. Nella seconda parte parleremo invece di depurazione e acqua: i comuni alla prova dei fatti. In collegamento da Roma Matteo Occhiuto, giornalista della Capitale e Eddie Gabbai, amministratore delegato Sorgiva. Da Belvedere in collegamento Francesca Lagatta, giornalista di LaC News24.

Dopo il tg delle 14, appuntamento con Dopo della notizia, il format condotto dal direttore Pier Paolo Cambareri che intervisterà Enza Bruno Bossio, deputata Pd. Lavoro, criminalità e sviluppo i temi della puntata.