La prova dei Ballottaggi ad Acri e a Paola. Questo il tema che verrà affrontato nella nuova puntata di Prima della notizia, il format condotto da Francesca Lagoteta in onda a partire dalle 13 su LaC. In collegamento da Paola l’inviato Agostino Pantano intervisterà Emira Ciodaro e Giovanni Politano, che si contenderanno la fascia tricolore il prossimo 26 giugno. Spazio anche ad Acri dove la sfida sarà tra Pino Capalbo e Natale Zanfini. Ne parleremo con il giornalista di LaC Francesco Spina per gli approfondimenti e le ultime notizie sulla partita della cittadina situata ai piedi della Sila. I commenti e le analisi durante il corso della puntata saranno affidati al vicedirettore di LaC News24 Enrico De Girolamo, in studio, e al direttore del IlReggino.it Pietro Bellantoni, in collegamento.

Dopo il tg delle 14, con il direttore Pier Paolo Cambareri parleremo della crisi che il comparto agricolo sta attraversando. Ospite di Dopo la notizia Franco Aceto – presidente Coldiretti Calabria.