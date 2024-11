In Europa spariscono ogni anno 250mila minori, uno ogni due minuti. I dati diffusi in occasione della Giornata mondiale

17.130 denunce di scomparsa, una media di 47 al giorno, di minori solo in Italia nel 2022. Di queste, ben 14.410 hanno riguardato la fascia d'età 15-17 anni. Il 75,90% delle denunce riguarda stranieri (una media di 36 al giorno) e il 24,10% italiani (una media di 11 al giorno). I dati sono contenuti nel dossier di Telefono Azzurro, denominato "I bambini invisibili" che viene presentato oggi 25 maggio a Roma al Teatro Rossini in piazza di Santa Chiara in occasione della Giornata Internazionale dei bambini scomparsi. «È inaccettabile che ancora oggi i bambini non siano tutelati. Le stime dicono che solo in Europa spariscano ogni anno circa 250.000 minori, uno ogni due minuti», dice Telefono Azzurro.

La scomparsa dei minori

«La scomparsa dei bambini rappresenta una delle piaghe più drammatiche della nostra società ed è un tema che si è allargato negli ultimi anni, soprattutto oggi con la guerra in Ucraina con i bambini che fuggono dalla guerra o vengono deportati - afferma Ernesto Caffo, presidente della Fondazione Sos il Telefono Azzurro Onlus - Questa piaga è come una ferita di conoscenza ed attenzione, oltre che di sicurezza. La sofferenza e l'assenza di attenzione ed allerta non si può trasformare in scomparsa. Si deve conoscere il fenomeno per contrastarlo, si devono creare reti concrete e sinergiche di allerta per intervenire in maniera più tempestiva ed efficiente, si deve prevenire per proteggere. A fronte di tutto ciò è necessario trovare delle risposte e questo può avvenire solamente attraverso il coordinamento delle istituzioni pubbliche, delle associazioni no profit e degli enti locali».

Gli interventi

«Quello che dobbiamo pensare è quali sono oggi le esigenze delle nostre comunità e quali sono dall'altra parte le possibilità che abbiamo per migliorare la nostra capacità d'intervento - prosegue Caffo - L'approccio di Telefono Azzurro da sempre è orientato a un ascolto costante che però possa convertirsi in un'azione concreta». Tutto questo è possibile a livello internazionale tramite il network di Missing Children Europe e Icmec, mentre a livello locale c'è il Numero unico europeo per i Bambini scomparsi 116.000. ll Servizio 116.000 è un numero di emergenza (hotline) afferente al ministero dell'Interno, che con la sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa ne ha affidato la gestione operativa al Telefono Azzurro.