Il presidente di BPMezz confermato alla guida del collegio dei revisori dei conti

CROTONE – La Banca Popolare dell’Emilia Romagna e la Banca Popolare del Mezzogiorno rafforzano la loro presenza ai vertici di Assopopolari. Ettore Caselli, presidente di BPER è il nuovo presidente dell’associazione nazionale degli istituti di credito. La nomina è stata ufficializzata a Roma al termine dell’assemblea ordinaria e dal consiglio di amministrazione dell’associazione. Nel corso della stessa seduta il presidente di BPMezz, Francesco Antonio Lucifero, è stato riconfermato nella carica di presidente del collegio dei revisori dei conti di Assopopolari. “Sono molto orgoglioso – ha commentato Lucifero - dei brillanti risultati del nostro Istituto, un’azienda che, nonostante la crisi e le difficoltà storiche dei territori in cui opera, riesce a raggiungere ogni anno traguardi eccellenti e sempre più ambiziosi. Il mondo bancario – ha dichiarato il presidente di BPMezz - è attraversato in questo momento da grandi cambiamenti e tocca a noi operatori saperci adattare a tali novità per continuare a raggiungere risultati positivi e non farci invece travolgere dagli eventi. Ciò senza mai dimenticare lo spirito “locale” e “popolare” che ci ha sempre contraddistinto e che è stato il nostro baluardo in ogni occasione”.