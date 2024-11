Uno dei due diportisti ha allertato telefonicamente la Guardia Costiera e rimorchiato in porto il natante

AMANTEA – Erano a bordo di un’imbarcazione di cinque metri alla deriva a causa di un guasto al motore. Erano in due, tratti in salvo, a largo della costa di Amantea, dal personale della Guardia Costiera di Vibo, prontamente intervenuto dopo la richiesta di aiuto dei diportisti. Il natante è stato quindi raggiunto e rimorchiato in porto. I due protagonisti di questa disavventura sono in buone condizioni di salute. (mf)