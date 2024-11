Worldwide Connection, la convention che ogni due anni, dal 1966, ospita tutto il mondo McDonald’s. Quest’anno per la prima volta nella storia ha riunito tutti i partner della multinazionale americana in Europa, a Barcellona, 15mila partecipanti fra licenziatari, fornitori e company provenienti da oltre 100 paesi nel mondo.

Il presidente e ceo Chris Kempczinski ha incontrato Tommaso Greco, dimostrando apprezzamento per il lavoro delle aziende locali e familiari, che producono qualità e sono, come iGreco, da molti anni partner di McDonald’s in diversi stati. Kempczinski si è congratulato per la qualità dell’olio extra vergine di oliva italiano de iGreco e ha sottolineato quanto sia importante proporre al mercato prodotti di eccellenza, per gratificare i consumatori sempre più attenti ed esigenti.

A rappresentare iGreco, Filomena e Tommaso Greco, che si sono detti «orgogliosi di partecipare alla convention di Barcellona, condividendo con McDonald’s valori della sostenibilità ambientale, sociale ed economica che hanno contraddistinto la multinazionale del food in tutto il mondo».