In occasione dell’assemblea annuale dell’associazione a Reggio Calabria, l’incontro che ha gettato le basi per questa nuova e preziosa sinergia tra sport e donazione del sangue

Parte da Reggio Calabria l’impulso che porterà alla sottoscrizione di una convenzione tra Avis Nazionale e Federazione italiana Pallacanestro (Fip) per unire, nel segno della salute e del corretto stile di vita, due mondi educativi per eccellenza quali la donazione del sangue e lo sport, in questo caso il basket.

Un incontro particolarmente felice tra il consigliere nazionale Avis Mimmo Nisticò e il presidente nazionale della Fip Giovanni Petrucci ha avuto luogo a Reggio Calabria, all’hotel Excelsior in occasione dell’assemblea annuale dell’Avis comunale OdV di Reggio Calabria, sezione “Evelina Plutino Giuffrè”.

«Di concerto con il presidente nazionale Giampietro Priola - ha dichiarato il consigliere nazionale Avis Mimmo Nisticò - ho colto l’occasione per avanzare questa proposta al presidente Petrucci, che subito ha accolto con grande entusiasmo e disponibilità l’idea. Dunque ci attiveremo per avviare formalmente l’interlocuzione e così sottoscrivere la convenzione prossimamente. Come già avvenuto con la federazione italiana Gioco Calcio, all’orizzonte anche questo nuova preziosa sinergia tra l’associazione Donatori italiani del sangue e il fervido e attivo mondo del Basket italiano».

Il presidente Giovanni Petrucci, in riva allo Stretto al seguito della Nazionale che stasera sfiderà al Palacalafiore l’Ungheria, in occasione della seconda e ultima gara dell’ultima finestra del ciclo delle qualificazioni agli EuroBasket2025, è intervenuto in occasione dei lavori assembleari dell’Avis reggina per sottolineare l’importanza di questa comunione di intenti che presto sarà formalizzata.

«Voi siete volontari - ha sottolineato il presidente nazionale Fip, Giovanni Petrucci - e siete anche il richiamo essenziale ai valori importanti della vita. Noi come sportivi siamo felici di metterci al vostro fianco. Siamo contenti che già la Federazione calcio lo abbia già fatto, adesso lo faremo anche noi.

Il calcio e il basket sono i due sport di squadra professionistici. Abbiamo pertanto una maggiore responsabilità in termini di promozione di valori. Questa è la nostra occasione per dirvi grazie per il vostro impegno umano e sociale quotidiano e per dirvi che siamo contenti di camminare insieme.

Assumo volentieri l’impegno per questo incontro con Avis nazionale - ha concluso il presidente nazionale Fip, Giovanni Petrucci - e ringrazio anche gli amici, lo storico presidente Mimmo Praticò e il presidente regionale Fip Paolo Surace».