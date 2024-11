Un progetto che, ha spiegato il presidente Domenico Rositano, ospite ad “Opinioni”, replicheremo coinvolgendo i giovani registi calabresi

Quasi mille tra foto e video, un racconto attento, preciso, curato della nostra terra. Una Calabria tra piazze in festa e acque incontaminate, terre dai raccolti unici, musei e centri storici. Tutto questo e molto altro ancora è stato "Calabria #bellacomeunfilm", l'iniziativa di promozione territoriale organizzata dall'associazione Calabresi Creativi insieme ad associazioni e aziende come Presta Lab, Efferre Communication, Altrama Italia, Interazioni Creative, Fortunato Licandro e alla quale ha concesso il patrocinio la Calabria Film Commission insieme al Comitato Giovani Commissione Nazionale Unesco e i "Club di Territorio del Touring Club Italiano" della Calabria.



«Dal 2012, anno di nascita della nostra associazione - racconta Domenico Rositano, presidente di Calabresi Creativi, intervenuto ad “Opinioni”, la rubrica d’approfondimento de LaC - puntiamo a promuovere il nostro territorio attraverso i social network. Quest’anno abbiamo voluto fare ancora di più – spiega - lanciando un concorso per mostrare il bello della Calabria sfruttando Instagram. Abbiamo chiesto ai turisti ma anche ai calabresi - continua - di raccontare la nostra terra con dei brevi video girati con il cellulare. Ne è nato un racconto collettivo dei calabresi per i calabresi. Un ‘idea – sottolinea Rosicano – che vorremmo replicare. Anzi, replicheremo sicuramente. Quello che doveva essere un esperimento – continua il presidente di Calabresi Creativi – si è trasformato in un successo che è andato oltre ogni aspettativa. Abbiamo l’obbligo di ripartire da lì provando a dare, mettere qualcosa in più, come, per esempio, aggiungere alla nostra famiglia “creativa” altri giovani calabresi creativi che come noi credono nelle potenzialità del nostro territorio. Coinvolgeremo – chiosa - i giovani registi di casa nostra. A loro toccherà raccontare la nostra bella terra: una “Calabria #bellacomeunfilm” appunto.