Belvedere Marittimo ospiterà la Summer School “Si può già fare”, promossa dall'associazione L'Oro di Calabria. Dopo la presentazione ufficiale in Senato, la manifestazione – in programma dal 29 al 31 agosto – sarà illustrata il 24 agosto, alle ore 21, nello stabilimento balneare Malì, sul lungomare della cittadina tirrenica, nel corso di una conferenza stampa che segnerà l'inaugurazione di questa prima edizione.

Durante l’incontro coi media, moderato dalla giornalista Fabrizia Arcuri – è spigato in una nota – saranno presentati i programmi e gli obiettivi della Summer School, «un'iniziativa pensata per trasformare le aspirazioni imprenditoriali dei giovani partecipanti in progetti concreti, attraverso lezioni, workshop e sessioni pratiche tenute da esperti. Sarà inoltre un’occasione per discutere le opportunità offerte dall’evento».

Il sindaco di Belvedere Marittimo, Vincenzo Cascini, aprirà l'incontro con i saluti istituzionali, evidenziando il ruolo di Belvedere Marittimo come centro per iniziative di formazione estiva. A seguire, il vice sindaco Francesca Impieri fornirà ulteriori dettagli sull'importanza della Summer School e il suo impatto positivo sul territorio.

Seguiranno gli interventi del giornalista Francesco Verderami, direttore scientifico dell'Associazione L'Orodicalabria, che illustrerà la visione strategica e i contenuti della Summer School, e dell’avvocato Ernesto Magorno, presidente dell'Associazione, il quale offrirà una panoramica sull’impegno dell’associazazione nel promuovere le eccellenze calabresi attraverso iniziative di alto profilo.

L’iniziativa gode del patrocinio della Regione Calabria e della collaborazione dell’Università della Calabria, di Unindustria e di Confartigianato Calabria.