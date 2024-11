Uno dei poliziotti, laureato in medicina, le ha praticato le manovre di primo soccorso consentendole di riprendere a respirare

Gli agenti delle volanti della Questura di Cosenza sono intervenuti ieri sera per soccorrere una bambina in preda a forti convulsioni, salvandole la vita. In particolare gli uomini in divisa sono intervenuti dopo aver notato un uomo, in evidente stato di agitazione, mentre usciva da un portone portando in braccio una bimba con evidenti difficoltà respiratoria.

Uno degli operatori di polizia, con laurea in medicina, si è reso conto della gravità della situazione di salute della piccolina, ormai divenuta cianotica, e si è prodigato per effettuare le manovre necessarie ad agevolarne la respirazione. Subito dopo gli agenti l'hanno accompagnata d'urgenza con il proprio veicolo all'ospedale dell'Annunziata.

Durante il tragitto il poliziotto-medico ha continuato a praticare le manovre di primo soccorso, consentendo alla bambina di riprendere a respirare regolarmente. Giunta al pronto soccorso la piccola, ormai fuori pericolo, sottoposta a visita medica, veniva ricoverata presso il Reparto Pediatria.

La competenza e la tempestività dimostrata dagli agenti di polizia è stata riconosciuta dai medici dell’ospedale e dai genitori della bimba che hanno rivolto sentite parole di profonda gratitudine nei loro confronti.

