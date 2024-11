Il medico legale ha chiesto tempo prima di pronunciarsi sulla morte della piccola Cloe Grano

COSENZA - Si conosceranno solo tra un mese i risultati dell’autopsia sul corpicino di Cloe Grano, la bimba di 4 mesi e mezzo deceduta in ospedale a Napoli il 22 aprile scorso. La piccola era stata portata 4 volte in due giorni all’Annunziata di Cosenza con febbre alta e vomito. I genitori erano sempre stati rassicurati e rimandati a casa. Fatale l’ultima crisi. Dopo l’ennesimo malore la bimba è stata ricoverata e poi trasferita d’urgenza al Santobono di Napoli dove è morta. “Avremo i risultati ufficiali - ha detto ai giornalisti Dino Grano, padre della piccola – nei primi giorni di agosto. Questi tempi più lunghi – ha detto l’uomo - io li prendo come una buona notizia: credo che si farà luce sulla morte di mia figlia". A Cosenza indagini in corso per ricostruire la vicenda. La Procura ha disposto l'acquisizione delle cartelle cliniche. Quattro i medici sotto inchiesta.