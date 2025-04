Una giornata da prima pagina: ieri un blackout su larga scala ha lasciato senza elettricità l’intera Spagna, con ripercussioni anche in Portogallo. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media internazionali. Molti calabresi residenti nella penisola iberica hanno vissuto l’emergenza in prima persona. Tra di loro Antonio Orrico, cosentino di 30 anni che vive a Madrid dal 2022.

«La corrente è andata via verso le 12:30 mentre eravamo in ufficio», racconta. «All’inizio pensavamo fosse un problema locale, poi online abbiamo capito che il blackout riguardava l’intera Spagna e anche il Portogallo». Subito si sono formate code ai bancomat, nei supermercati e ai mezzi pubblici, con autobus affollati all’inverosimile.

Con la metropolitana fuori uso a causa del blackout in Spagna, Madrid è rimasta paralizzata per ore. «Sono dovuto tornare a casa a piedi, quasi dieci chilometri», dice Antonio Orrico. Nonostante i disagi, la risposta della popolazione è stata composta. Secondo il giovane calabrese, la gestione dell’emergenza è stata efficace: «Non ci sono stati problemi negli ospedali o nelle strutture sanitarie. Anche tra le persone, tutto è stato molto ordinato. Gli spagnoli hanno reagito con filosofia».

Festa improvvisata nelle piazze

Niente panico, anzi: molti cittadini hanno trasformato l’assenza di luce in un’occasione per socializzare. «In giro l’umore era buono. La gente si è riversata in piazza, nei bar, a bere e a fare festa», racconta ancora Orrico. «Sembrava un giorno qualunque a Madrid».

In serata l’energia elettrica è stata ripristinata gradualmente. Oggi, però, sono scoppiate le prime polemiche politiche per il blackout in Spagna: il governo ha puntato il dito contro l’azienda elettrica nazionale, accusandola di gravi inefficienze. Una discussione che, secondo molti, è destinata a proseguire ancora a lungo.