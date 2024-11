L'uomo era latitante da due anni. E' accusato di essere a capo dell'omonima cosca di Africo

SALA CONSILINA (SA) - Lo aspettavano al varco. Lo hanno arrestato mentre stava raggiungendo la Calabria in auto. Blitz degli agenti della squadra mobile di Reggio Calabria e degli uomini del servizio centrale operativo della polizia che sulla A3 hanno intercettato la vettura con a bordo Bruno Palamara, 51 anni, ritenuto il capo dell’omonima cosca del reggino. L’uomo era latitante da due anni. La polizia ha fermato un 43enne, pure calabrese, che viaggiava con lui in auto. Il clan Palamara opera nei comuni di Africo, Bianco e Brancaleone. E ha interessi soprattutto nel traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Secondo l’antimafia Palamara gestirebbe l’approvvigionamento degli stupefacenti tra la Calabria e il Nord Europa. La cosca sarebbe particolarmente attiva in Germania, Olanda e Belgio.