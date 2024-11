I due deputati: «Il rettore per giustificare i parlamentari del Pd assenti si è inventato un'inesistente riunione a Palazzo Chigi della deputazione parlamentare calabrese»

I deputati di Forza Italia Jole Santelli e Roberto Occhiuto hanno abbandonano l'incontro all'Università della Calabria cui ha partecipato la presidente della Camera Laura Boldrini.

«Ci dispiace - spiegano i parlamentari in una nota - per la Presidente Boldrini, ma siamo stati indotti ad abbandonare l'Aula Magna dell'Università della Calabria dove si stava svolgendo un'interessante iniziativa su “Mezzogiorno, Donne e Europa”, a causa dell'inaccettabile comportamento del rettore Gino Crisci, che per giustificare i parlamentari del Pd assenti si è inventato un'inesistente riunione a Palazzo Chigi della deputazione parlamentare calabrese sui problemi del Mezzogiorno.

Ora - concludono Santelli e Occhiuto - non chiediamo al Rettore di rinnegare le sue ostentate simpatie politiche, ma ci pare che confondere la direzione del Pd per una riunione sul Mezzogiorno sia eccessivo».