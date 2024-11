Tredicimila e 608 euro di luce per il mese di settembre. É la bolletta dell'Enel recapitata alla fondazione Politeama, che gestisce a Catanzaro l'omonimo teatro realizzato 20 anni fa sulla base di un progetto dell'architetto Paolo Portoghesi.

La cifra è stata resa nota, con un post su Facebook, dal direttore generale della fondazione, Aldo Costa, e ammonta a quasi il triplo rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

«Nei prossimi mesi - scrive Costa - l'importo potrebbe arrivare a 16-18 mila euro al mese, comunque non meno di 150 mila euro l'anno. Così è difficile andare avanti, come per tutte le aziende che lottano ogni giorno per andare avanti. Occorrono interventi urgenti nazionali e regionali a sostegno delle attività economiche. Anche i teatri rappresentano una parte importante, direi necessaria, per la crescita del nostro Paese. Non dimentichiamolo».