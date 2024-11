Diversi magazzini allagati in città. Gli uffici comunali impegnati in verifiche sul territorio mentre si registrano numerose richieste per l'intervento dei vigili del fuoco

Pomeriggio di maltempo nel Cosentino. Una bomba d'acqua mista a grandine ha interessato Castrovillari. Disagi per i cittadini: le strade in pochi minuti si sono trasformate in fiumiciattoli di acqua e detriti. Molti tombini sono saltati e alcuni magazzini allagati. Diverse le richieste d'aiuto pervenute ai vigili del fuoco. Il Comune è intervenuto con gli uomini del servizio idrico insieme a volontari dell'associazione Anpana e alcune ditte specializzate nel disostruire le catoie stradali.

Tecnici del comune hanno, altresì, verificato le condizioni della rete di scarico. Al momento non si registrano problemi ed i servizi municipali stanno continuando le verifiche sul territorio per una ricognizione di ciò che ha causato l'evento meteorologico. A pagare un prezzo salato sono stati i circa 170 operatori commerciali che occupavano le aree messe a disposizione dall'amministrazione comunale per la Fiera di San Giovanni in programma oggi e domani. Il sindaco Mimmo Lo Polito, che ha seguito da vicino gli interventi degli Uffici, in una dichiarazione ha espresso il proprio dispiacere per il disagio subito dai commercianti della fiera. «Questa giornata persa, che gli esercenti presenti alla giornata odierna avevano già pagato - assicura il primo cittadino - la recupereranno la terza domenica di settembre nel centro città». Mentre domani, condizioni atmosferiche permettendo, la fiera si svolgerà regolarmente nell'area mercatale.